Вызывали проституток, насиловали и вляпались в скандал в США: самые громкие скандалы команды Зе

2019 год для многих украинцев запомнился кардинальной сменой власти в стране. Буквально за полгода президентом стал Владимир Зеленский, который привел в Верховную Раду свою партию "Слуга народа".

Туда попали как абсолютно случайные люди (даже без высшего образования), так и реально успешные профессионалы. При этом новая команда Зе запомнилась украинцам и громкими скандалами: договорняки, секс-переписки и просто курьезные моменты.

Именно поэтому OBOZREVATEL решил напомнить самые скандальные случаи из работы команды Владимира Зеленского и составить свой список топ-7.

Зеленский помог импичменту Трампа

Кто-бы мог подумать, что бывший актер и известный пародист станет президентом Украины? Пару лет назад – практически никто. Представить себе, что этот человек сможет поставить под угрозу политиков из США, тем более никто не мог.

Но Владимиру Зеленскому в уходящем году удалось многое. Его разговор с главой Белого дома Дональдом Трампа стал формальным поводом для объявления импичменту президенту США. Разумеется, без интриг в американской политике не обошлось, но ситуация довольно интересная.

Напомним, говорили политики 25 июля, в разговоре Трамп намекал Зеленскому поспособствовать расследованию касательно сына своего оппонента Джозефа Байдена, который был связан с одной из украинских компаний. На кону для Украины стояла военная помощь в несколько сот миллионов долларов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Мем из фильма "Один дома" Иван Марунич

Зеленский же в разговоре уверил, что будущий Генпрокурор – 100% его человек. Разговор вызвал крупный скандал и для президента Трампа стал головной болью. Ему уже объявили импичмент, но от власти он не отстранен.

В "Слугу народа" попал насильник

Вернемся к украинским проблемам. Настоящим фиаском для партии Зеленского стал народный депутат Роман Иванисов, избранный от Ривненской области. Оказалось, что в середине 90-х он сидел в тюрьме за групповое изнасилование. Благодаря помощи влиятельного отца и президента Леонида Кучмы он просидел на нарах всего полгода.

Изнасилование было очень жестким, будущий нардеп вместе с 3-мя друзьями вывезли жертву за город и надругались над ней. После попросту бросили ее прямо в поле. Эту информацию Иванисов скрывал от всех, в "Слуге народа" же до последнего не хотели исключать одиозного политика, но после давления СМИ выгнали его из фракции. Депутатский мандат Иванисов так и не сложил.

Роман Иванисов

Новый царь – "Юзик"

Еще один громкий скандал произошел с бывшим комиком "Квартала 95" Юрием Корявченковым ("Юзиком"). В СМИ попала запись разговора "слуги", его коллег по партии с руководством днепропетровской полиции.

Вероятные участники разговора: нардепы от “Слуги народа” Владимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Юрий Кисель, Елена Криворучкина, Вячеслав Медяник, Юрий Корявченков "Юзик" и его супруга Татьяна Корявченкова.

Со стороны сотрудников полиции: Владимир Огурченко (Руководитель полиции Днепропетровской области) и на тот момент претендент на должность главного полицейского Кривого Рога – Сергей Лукашов.

В опубликованном разговоре с полицией "слуги народа" рассказали, что будут контролировать лично уголовные дела по бизнесу и сбору металлолома. Правоохранителей они призвали не бояться и общаться по всем спорным вопросам с ними.

Юрий Кисель, Владимир Огурченко, Сергей Лукашов, Владлен Неклюдов, Юрий Корявченков

"Делай по моей команде. Мы посмотрим и поддержим", – заявил "Юзик". Его коллеги добавили, что бояться нечего, поскольку "Кривой Рог – город президента", поэтому "все схвачено". Полицейский спросил, что делать если кто-то влезет в работу и скажет "закрыть всю эту шваль". "У нас за спиной стоит президент, не дай Бог кто-то какие-то предъявы – руки по локоть будут отрублены, голова с плеч", – ответил кто-то из "слуг".

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL народный депутат Антон Поляков, который и опубликовал разговор в открытом доступе, признался, что "Юзик" мог требовать от полиции ежемесячную мзду в размере 600 тысяч долларов. В партии же скандал переводят в шутку, а глава фракции СН Давид Арахамия и вовсе уверяет – также предпочитает общаться с полицией.

На должность замминстра через постель?

Еще один громкий скандал из записей "Юзика" – возможное попадание на должность замминстра инфраструктуры Александры Клитиной через постель. Приводим часть разговора Юрия Корявченкова с "друзьями":

– Пока женщины ушли, можно я покажу, какой у нас замминистра. Клитина Саша. Она просила, сильно хотела.

– Хорошая?

– Ого! Ох**енная!

– Вот, назначили, девушка очень хотела стать замминистра (звучит смех)

– Это называется "я чиста перед вами"

– Капец, конечно, нееее, хороша подруга

На этом скандал не закончился. Клитина попалась на переписке с пранкером "Джокером". Так, она начала оправдываться и заявлять, что ни при чем. "Джокер" в свою очередь посоветовал ей разместить пост о семье и написать, что она счастлива. "Покажу это Вове, чтобы понял, что фейк", – добавил он.

Александра Клитина

Через несколько минут чиновница так и сделала. На ее странице в Facebook появилось фото мужа и сына. "Джокер" снова подколол Клитину. "Текст же напиши", – отреагировал он.

Кроме того, замахнулась Клитина и на целое министерство. Она рассказала о своих проблемах в работе с главой ведомства Владиславом Криклием и написала, что могла бы и сама справиться с отраслью. После этого она дала провальную пресс-конференцию, и ее уволили из министерства.

"Анал табу!" Как Яременко в Раде проституток заказывал

Громкий секс-скандал достиг и народного депутата, главу комитета по иностранным делам Богдана Яременко.

Прямо во время заседания парламента он переписывался с проститутками, а момент поймали фотографы. На смартфоне в руках мужчины есть два чата со знакомствами: "Сеть знакомств Мам…" и "Loveeto". В начале переписки с некой девушкой мужчина узнал условия встречи с ней.

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", – ответила она.

Переписка Яременко

Журналисты издания утверждают, что переписку с девушкой вел именно Богдан Яременко. Позже он подтвердил, что переписка находилась в его телефоне, но назвал ее сфабрикованной. Однако появилось подтверждение, что нардеп уже давно зарегистрирован в соцсети для знакомств.Также он заявил, что жена звонила ему после инцидента и якобы поблагодарила.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

В "Слуге народа" есть психически больные?

Именно таким заявление ошарашил глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать", – заявил Богдан.

Позже глава ОП попытался смягчить свою риторику, но ситуацию это существенно не изменило. Он заявил, что нынешний созыв ВР состоит из экспертов, а журналисты выдернули из общей картины лишь слова о психах.

Зеленский выгнал "розбійника"

Очень интересный и скандальны случай произошел за неделю до внеочередных парламентских выборов в июле 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка.

"Когда много кричат, я всегда прошу найти мне в интернете что-то про человека, который очень много кричит. Я в своем возрасте, мне 42 года, видел очень много людей. Я тут прочитал в газете, скажите, это правда или нет? Член "Батьківщини", секретарь Бориспольского городского совета ранее судим по ч. 3 ст.142 УК Украины "Разбой", связанный с причинением тяжких телесных повреждений... Ярослав Николаевич, это вы? Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - еxit. Идите", – сорвался Зеленский.

Однако Годунок не согласился с ним и вступил в словесную перепалку. "Смски ему дают читать, глупости всякие!" – сказал он, вспомнив слова во время инаугурации, что "все мы президенты". После этого охрана президента выгнала Годунка из зала.

Скандал стал настоящим хитом в сети. Одну лишь новость об этом событии на OBOZREVATEL прочитали более 1 млн раз.

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