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Анатолий Кравчук
Анатолий Кравчук
Офицер ВС Украины Все статьи автора

Тонкий психологічний тиск Волкера на Росію

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Американський спецпредставник по Україні Курт Волкер нещодавно дав доволі обширне інтерв'ю телеканалу "1+1" де, до речі заявив, що Росії потрібен привід для агресії в Україні, зазначивши, що імовірність того, що Росія почне нову агресію, є реалістичною.

Але хотілось сказати про інше. Зараз багато проводиться роботи на міжнародному рівні щодо звільнення 24 українських моряків, що перебувають в російському полоні і всі усвідомлюють, наскільки то є важка робота, зважаючи на підступність путінського режиму.

Новости
Путин потерял связь с реальностью

І тут, така тонка заява Волкера, на українському каналі. Так навіть не російським ЗМІ, але ж, зрозуміло, що росіяни пильно стежать за нашим інформаційним простором і ці його слова будуть відмоніторині стовідсотково, так от саме тому він й заявляє, що планує відвідати Москву в наступному році тільки після звільнення затриманих українських моряків, заначивши, що сподівається на те, що затриманих за порушення російського кордону моряків відпустять ще до Різдва.

От і виходить, не роблячи жодної офіційної заяви Волкер чітко доніс до російського політикуму – якщо бажаєте, аби зустріч між США та Росією відбулась і то на високому державному рівні – умова одна відпустіть українських моряків і то бажано, ще й до Різдва…

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Автор
Анатолий КравчукАнатолий Кравчук
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Заклинания вашего смотрящего - это "мощный посыл" и пендель только для скакуасов,а нам глубоко фиолетово...
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