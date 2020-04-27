Томенко призвал власть поделиться бюджетными средствами с медиками

Украинский политик, лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко зарегистрировал петицию, в которой призвал вернуться к пересмотру Государственного бюджета Украины и адекватно и радикально сократить содержание власти в пользу здравоохранения.

Петиция зарегистрирована на сайте президента. Речь идет об уменьшении средств для МВД, Офиса генерального прокурора, Офиса президента, Верховной Рады и других органов государственной власти, которые фактически не были сокращены при пересмотре бюджета. Кроме того, предлагается уменьшить зарплату чиновникам не только на время карантина, а к концу года, также приостановить бюджетное финансирование партий.

"Партия" Слуга народа "с 140 миллионами гривен бюджетного финансирования отказалась в пользу народа от 700 миллионов, и на этом благодарим. Но как насчет других далеко небедных парламентских и властных "слуг"? В условиях эпидемии мы не можем себе позволить содержать партии миллионеров Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Вакарчука, нам нужно спасать украинцев. Если им добровольно трудно распрощаться с бюджетными деньгами, мы своими голосами за петицию можем им в этом помочь", – отметил Томенко.

Николай Томенко новостной

В тексте петиции политик обратил внимание на то, что по результатам пересмотра бюджета медицинские учреждения и медработники оказались в неравных условиях, а уровень заработной платы и количество средств, выделенных для учреждений здравоохранения максимально влияют на качество лечения пациентов. Поэтому данная петиция касается не только медработников, но и пациентов.

"Бедная медицина – больная Украина! После распределения средств для борьбы с COVID-19 сложилась неутешительная тенденция, когда врачей, а соответственно и их пациентов, поделили на 4 сорта: те, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, те, кто работают с пациентами с подозрением на коронавирус, те, которые работают в условиях карантина, но не работают непосредственно с пациентами с подозрением на коронавирус – их зарплаты остаются без изменений, а также медработники почти 1000 больниц, которые не получили должного финансирования. Их зарплаты уменьшатся. Также львиную часть финансирования перевели на местные бюджеты, которые не могут в нынешних условиях содержать учреждения здравоохранения. Государственная власть должна гарантировать зарплаты медработникам и сохранения финансирования всем учреждениям здравоохранения", – заявил Томенко.

Поддержать петицию вы можете по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко выступил с готовностью баллотироваться в мэры Киева в случае проведения досрочных выборов.

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