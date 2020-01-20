Томенко потребовал отменить миллионные залоги для участия в местных выборах

Лидер партии Общественное движение "Рідна країна" Николай Томенко зарегистрировал на сайте президента Украины петицию с требованием отменить миллионные залоги для участия в местных выборах.

Напомним, что с 1 января 2020 вступил в силу Избирательный кодекс Украины, согласно которому сумма залога для участия существенно возросла. По словам политика, чтобы принять участие в выборах, местным партийным организациям, даже учитывая нынешний размер минимальной заработной платы (4723 грн.), Придется заплатить значительные средства.

"Для участия в местных выборах в Киеве, исходя из количества избирателей, партийным организациям придется заплатить 4 140 011 грн за выдвижение списка кандидатов в депутаты и 4 140 011 грн за выдвижение кандидата на должность председателя городского совета. Например, для участия в выборах в областные советов партиям придется заплатить: Киевская – 2 841 477 грн; Львовская – 3 677 692 грн; Днепропетровская – 4 837 576 грн. Для понимания абсурдности и неадекватности такого денежного залога напомню, что залог для регистрации кандидатом в президенты была 2,5 миллиона, – сообщил он.

Николай Томенко Рoliteka

Томенко отметил, что реализация этой нормы Избирательного кодекса приведет к тому, что в выборах не сможет принять участие абсолютное большинство политических сил.

"Для парламентских партий это небольшая проблема. Хотя по инициативе команды “Рідної країни” вдвое сокращено бюджетное финансирование парламентских партий, но почти 300 миллионов все же партии Зеленского, Порошенко, Медведчука, Тимошенко и Вакарчука получат. Поэтому для них все просто – за наши средства они внесут миллионные залоги, а простому народу позволили голосовать за миллионеров. Итак, команда "Рідної країни" требует с одной стороны отменить бюджетное финансирование партий, с другой – отменить миллионные денежные залоги для участия в местных выборах", – отметил Томенко.

petition.president.gov.ua

Поддержать петицию можно по ссылке: https://petition.president.gov.ua/petition/83078

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