"Признаки госизмены": Томенко жестко высказался о переговорах Украины с ОРДЛО

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу совершили "государственное преступление", согласившись учредить консультативный совет с представителями ОРДЛО.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский политический и общественный деятель Николай Томенко. По его словам, данный прецедент будет иметь серьезные последствия для Украины.

"То, что подписано, по моему мнению, прямо выходит за рамки полномочий этой группы... Фактически, эта группа сейчас признала "ЛНР"-"ДНР", более того, признала, что у нас внутренний конфликт, гражданская война, что навязывала Россия в течение последних лет", – заявил политик.

"Как по мне, те, кто подписал, если им не было соответствующих указаний и письменных поручений президента, совершил государственное преступление. Это, как минимум, превышение властных полномочий. Имеются признаки государственной измены. А если президент дал указание – это начало для процедуры импичмента. Нет ни одного документа, который говорит о том, что президент может сегодня дать указания признать "ЛНР"-"ДНР", а Россия будет наблюдателем вместе с Германией, Францией и так далее", – подчеркнул он.

По словам Томенко, данный прецедент является очень опасным и будет иметь серьезные последствия.

"Фактически, мы полностью ломаем дипломатическую и информационную работу, которая делалась в Украине от 2014 года. Мы убеждали весь мир, что это украинско-российская война, что это к внутреннему конфликту не имеет никакого отношения… Теперь мы признаем, что война на нашей территории, и других субъектов боевых действий нет", – пояснил политик.

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Согласно договоренностям, решение ТКГ об учреждении консультативного совета будет подписано 25 марта.

По итогам заседания СНБО 13 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

54 нардепа от "Слуги народа" выступили против создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Всемирный Конгресс украинцев осудил решение "слуг" по ОРДЛО.

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