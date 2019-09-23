Томенко будет баллотироваться в мэры Киева

Глава партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко выступил с готовностью баллотироваться в мэры Киева в случае проведения досрочных выборов.

Решение было принято на съезде партии, передает сайт прессслужба политсилы. Он отметил, что готов делать город комфортным для киевлян.

"Сегодня нам навязывают выбор между "плохими застройщиками" Кличко и "хорошими застройщиками" от новой власти. Только мэр должен заботиться не об интересах застройщиков, а об интересах киевлян. Собственно, об этом все забыли. Пора Киеву выбрать украинскую власть, которая сделает город комфортным для киевлян", – сказал Томенко.

Николай Томенко Politeka

Одним из пунктов резолюции, которую принял съезд, была отмечена готовность партии участвовать в выборах в городской совет Киева.

"Под понятием "украинская власть" мы понимаем людей не только профессиональных, которые долгое время не словом, а делом доказывают свою готовность работать и профессионализм, но и тех, кто живет в столице, работает, пользуется общественным транспортом, лечится в столичных больницах, а их дети обучаются не заграницей, а в киевских школах, – сказал Томенко.

Он добавил, что команда "Общественного движения" готова отстаивать интересы не застройщиков, чиновников и элитных работников, а всех киевлян".

Как писал OBOZREVATEL, внеочередные выборы в Киеве могут быть назначены на 8 декабря 2019.

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