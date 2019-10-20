"Толковый! Мой товарищ!" Коломойский удивил признанием о лидере "Слуги народа"

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал своим товарищем главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия.
В интервью "НикВести" Коломойский прокомментировал информацию о напряженных отношениях с лидером монобольшинства Верховной Рады, который ранее намекал на влияние бизнесмена на некоторых нардепов.
"Это вообще мой товарищ!" - заявил Коломойский, утверждая, что не имеет никакого влияния ни на Арахамию, ни на других "слуг".
"Я не знаю, говорил ли он такое. Но если говорил, то на воре шапка горит", - сказал Коломойский.
При этом он добавил, что Арахамия "хороший парень, очень толковый".
Арахамия и Коломойский
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что "Слуга народа" сталкивается с первыми проблемами и не всегда может найти голоса под свои законопроекты.
Сам Арахамия еще минувшим летом публично заявлял, что "не уважает" Игоря Коломойского, поскольку ему якобы "пофигу" на Украину.
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