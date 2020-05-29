Только тогда будут уважать: посол США в ОБСЕ призвал Россию вернуть Крым и прекратить агрессию на Донбассе

Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Россия обязана вернуть Крым Украине и прекратить агрессию на Донбассе.

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на сайте организации. В нем он отметил, что несмотря на пандемию COVID-19, Россия не ослабила свою агрессию. Посол уверил, что война на Донбассе это не "внутренний конфликт", так как так называемые "доверенные лица" на оккупированной территории не смогли бы существовать без поддержки со стороны Кремля.

"Многочисленные СМИ и неправительственные организации документально подтвердили наличие высокотехнологичных систем радиоэлектронной борьбы, танков и зенитных ракетных батарей на Украине, причем все они могли быть получены только из России. Как мы видели на заседании Постоянного совета на прошлой неделе, Россия пойдет на все, чтобы переложить вину за этот конфликт на Украину и другие государства", – написал он.

Посол США в ОБСЕ призвал Россию вернуть Крым и прекратить агрессию на Донбассе

Однако Гилмор заявил, что ни Украина, ни США не несут за ответственности за оккупацию Донбасса и аннексию Крыма – всё лежит на плечах России.

"В то время как Москва изо всех сил пытается скрыть свою роль в этом конфликте, утверждая, что она является наблюдателем в сторонке, ее прокси-силы на востоке Украины продолжают бороться и ограничивают передвижение персонала Специальной мониторинговой миссии", – заявил посол.

Также он отметил, что последние недели ряд государств указали на несколько случаев, когда неподалеку наблюдателей ОБСЕ открывали огонь или взрывались снаряды.

"Мы не потерпим усилий, направленных против членов этой Миссии, будь то из стрелкового оружия, снарядов или тонко завуалированных угроз со стороны вооруженных членов сил, возглавляемых Россией", – подчеркнул он.

Посол США в ОБСЕ призвал Россию вернуть Крым и прекратить агрессию на Донбассе

Также Гилмор заявил, что Россия врет, когда говорит об улучшении жизни крымских татар. Напротив, посол рассказал об ущемлении их прав и свобод.

"26 мая оккупационные власти провели обыски в домах четырех Свидетелей Иеговы в Керчи и возбудили новое так называемое уголовное дело об "экстремизме" по крайней мере в отношении одного из них. Десятки крымскотатарских мужчин остаются в тюрьме за "терроризм", за так называемый "экстремизм" из-за случаев, связанных с осуществлением их религиозной свободы", – рассказал Гилмор.

Эти события осудил Постоянный совет ОБСЕ, сообщил посол. Все, кроме одной страны, заявили, что Крым украинский, что сейчас там происходят репрессии и что военный призыв на полуострове является нарушением четвертой Женевской конвенции.

"России пора отказаться от шарады, вернуть Украине полный контроль над Крымом и вывести свои войска и военную технику из восточной Украины. Только тогда она сможет вернуть себе место уважаемого члена общества наций", – подчеркнул посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, строительство канала через Перекопский перешеек может стать решением проблемы с блокированием Россией судоходства в Азовском море после аннексии Крыма.