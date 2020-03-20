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20 марта • обновлено в 18:35
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"Только с женой": заболевший коронавирусом Шахов опроверг элитный отдых с политиками

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Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, заболевший коронавирусом, отдыхал во Франции и Швейцарии со своей женой. Информацию о частных поездках с топ-чиновниками он опроверг.

Как рассказал OBOZREVATEL сам нардеп, он действительно был со своей женой на курортах с 7 по 11 марта, летели они туда обычным рейсовым самолетом.

"Были выходные и я улетал. Мы были вдвоем с супругой, без компаний. Поэтому то, что пишут – это неправда. Также все, с кем я контактировал на встрече с главами фракций, как мне известно, сдали тесты на коронавирус и оказались полностью здоровыми", – подчеркнул Шахов. Он также добавил, что чувствует себя удовлетворительно.

Сергей Шахов на карантине

Сергей Шахов на карантине

Отметим, журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, якобы Шахов летал на курорт с "группой весьма состоятельных государственных служащих из двух городов Украины, которые, наняли чартеры и слетали на курорт в Европу".

"Но они успели предварительно сконтактировать со многими десятками людей, которых теперь устанавливает полиция. Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персоны
Юрий Бутусов Сергей Шахов
Место
Украина
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Тарас Бор
Тарас Бор
Вчера Сырожа говорил,что нигде не был и заразился в Украине.
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