"Только с женой": заболевший коронавирусом Шахов опроверг элитный отдых с политиками

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов, заболевший коронавирусом, отдыхал во Франции и Швейцарии со своей женой. Информацию о частных поездках с топ-чиновниками он опроверг.
Как рассказал OBOZREVATEL сам нардеп, он действительно был со своей женой на курортах с 7 по 11 марта, летели они туда обычным рейсовым самолетом.
"Были выходные и я улетал. Мы были вдвоем с супругой, без компаний. Поэтому то, что пишут – это неправда. Также все, с кем я контактировал на встрече с главами фракций, как мне известно, сдали тесты на коронавирус и оказались полностью здоровыми", – подчеркнул Шахов. Он также добавил, что чувствует себя удовлетворительно.
Сергей Шахов на карантине
Отметим, журналист Юрий Бутусов в своем Facebook сообщил, якобы Шахов летал на курорт с "группой весьма состоятельных государственных служащих из двух городов Украины, которые, наняли чартеры и слетали на курорт в Европу".
"Но они успели предварительно сконтактировать со многими десятками людей, которых теперь устанавливает полиция. Имена всех заболевших и всех, кто с ними контактировал не раскрывают, чтобы не создавать панику и не предавать огласке факт такого приключения высокопоставленных людей", – написал Бутусов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра" заразился смертельным коронавирусом COVID-19. На следующий день стало известно, что вместе с ним заболела и супруга.
Вероятно, это случилось после поездки на курорт Куршевель (Франция).
Сначала нардеп информацию отрицал, но после огласки в СМИ признался о болезни. Шахов записал видеообращение.
Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в помещение Верховной Рады Украины в Киеве, чтобы провести все необходимые мероприятия.
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