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21 апреля • обновлено в 21:51
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Только одно достижение: испанское СМИ раскритиковало год президентства Зеленского

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Год президентства Владимира Зеленского запомнился только одним достижением – освобождением украинских военнопленных. В противовес им выступает множество спорных решений и законов.

Об этом пишет испанское издание El País. По их словам, за год президентства Зеленского до сих пор актуален вопрос: "Достаточно ли добрых намерений и малого опыта, чтобы исправить ситуацию в Украине?".

В издании отмечают. что Зеленский пытается продвигать риторику мира, а также наладил контакт с Владимиром Путиным. В результате этого удалось провести три обмена пленными с "Л/ДНР". Однако до сих пор нет сценария окончания войны на Донбасса, ровно как и возможностей для возвращения Крыма.

"Более того, с 2018 года Крым связан мостом с российской территорией, а контроль Москвы над Керченским проливом душит торговлю в украинских портах Азовского моря", – отмечают в El País.

Кроме того, рейтинг Зеленского постепенно падает, что по словам издания, говорит об усталости украинского народа. А на фоне бушующей пандемии коронавируса у его команды нет времени на обучение – люди ждут действий.

Обмен военнопленными с "Л/ДНР"

Обмен военнопленными с "Л/ДНР"

Пресс-служба ОПУ

Смена Кабмина в Украине

Смена Кабмина в Украине

РБК-Украина

Тем не менее, в марте в Украине произошла замена Кабмина – премьер-министра Алексея Гончарука сменил Денис Шмыгаль, также на посты пришли новые министры. Они присоединились к борьбе с коронавирусом, из-за которого пришлось перераспределить бюджет, урезав выплаты на науку, образование и инфраструктуру в пользу системы здравоохранения и выплат пенсий и пособий по безработице. Кризисный бюджет предусматривает дефицит 7% ВВП и включает в себя обещанный МВФ кредит.

По словам издания, это тоже привело к определенным проблемам. Так, для кредита необходимо было принять закон о рынке земли, который вызвал широкий общественный резонанс, и закон о банках, исключающий возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

"Настоящая цель – не дать олигарху Игорю Коломойскому вернуть Приват Банк, национализированный Порошенко из-за его нарушений. Для Зеленского, который сотрудничал с Коломойским в прошлом, этот закон является лакмусовой бумажкой", – пишут в El País.

Голосование закона о банках

Голосование закона о банках

Издание отмечает, что Коломойский имеет большое влияние в Верховной Раде и для того, чтобы закон не приняли, некоторые депутаты инициировали рассмотрение около 16 тысяч правок для него.

Также в El País вспомнили о загрязнении воздуха в Украине из-за пожаров в лесах Чернобыля и Житомирской области.

Всё это, резюмируют в СМИ, привело к падению уровня надежды и возрастанию уровня страха у населения. Эти данные они увидели на шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером. Начиная с января, надежда упала с 71% до 49%, а страх и унижение увеличились с 15% и 17% до 29% и 22% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко с сарказмом отреагировал на первую годовщину победы Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов.

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Читайте все новости по теме "Реформы Зеленского" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Реформы Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не в теме реалий жизни в Европе испанец, дальше европейского полуострова мозгов понять нету...
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
По отзывам моих украинских друзей, Зеленский - худший президент Украины за все время их независимости.
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Маринов Михаил, а Крым стал на автономным, а истинно русськой губернией с колючей проволкой. С правильными людьми общаетесь товарищь)
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Маринов Михаил, твои друзья нацисты?
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