Главная Новости
1 октября • обновлено в 14:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Только не грантоед и активист!" Журналистка представила следующего президента Украины

2.3т Читать материал на украинском

Следующую власть в Украине будут выбирать по новым критериям, и они будут далеко не специфичные.

Об этом в своем ироническом посте на странице в Facebook написала журналистка Светлана Крюкова. Так, она перечислила новые "требования":

  • Возраст, пол: 45+, мужчина.

  • Опыт работы: где угодно, с кем угодно, только не в грантоедах и активистах.

  • Репутация: где угодно, с кем угодно, только не в грантоедах и активистах, плюс обязательный опыт с людьми, которые что-то построили или произвели, то есть с украинскими олигархами.

  • Навыки: отсутствие опыта рисования программ и концепций, участие в конференциях, круглых столах и кофе-брейках.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"24"

Новости
"Зеленский был в ужасе": Портников раскрыл последствия скандала с Трампом

Как сообщал OBOZREVATEL, в США высмеяли президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

А затем популярное в Америке сатирическое телешоу показало провокационное выступление Зеленского в "Вечернем квартале".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
12
Смешно
4
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel