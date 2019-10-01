"Только не грантоед и активист!" Журналистка представила следующего президента Украины

Следующую власть в Украине будут выбирать по новым критериям, и они будут далеко не специфичные.

Об этом в своем ироническом посте на странице в Facebook написала журналистка Светлана Крюкова. Так, она перечислила новые "требования":

Возраст, пол: 45+, мужчина.

Опыт работы: где угодно, с кем угодно, только не в грантоедах и активистах.

Репутация: где угодно, с кем угодно, только не в грантоедах и активистах, плюс – обязательный опыт с людьми, которые что-то построили или произвели, то есть с украинскими олигархами.

Навыки: отсутствие опыта рисования программ и концепций, участие в конференциях, круглых столах и кофе-брейках.

Владимир Зеленский "24"

Как сообщал OBOZREVATEL, в США высмеяли президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

А затем популярное в Америке сатирическое телешоу показало провокационное выступление Зеленского в "Вечернем квартале".

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