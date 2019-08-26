"Только Мальдивы": у Зеленского посмеялись над решением Богдана по Дню Независимости

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заступилась за главу Офиса президента Андрея Богдана, который отпраздновал День Независимости Украины во Франции.

"Сен-Тропе не котируется. Только Мальдивы", – написала она в Facebook, намекая на отдых на Мальдивах пятого президента Петра Порошенко в 2018 году.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на слова Мендель. Они упрекнули пресс-секретаря Зеленского, что она "хамовито прикрывает" Богдана, а также выразили сожаление, что ей "разрешают появляться в Сети".

liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, комментируя отдых в Сен-Тропе, заявил, что вправе проводить выходные дни там, где считает нужным.

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