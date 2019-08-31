"Только глаза в глаза": Зеленский признался, о чем говорил с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договориться о чем-то с главой РФ Владимиром Путиным можно лишь при личной встрече.

В интервью актеру Станиславу Боклану в субботу, 31 августа, президент прокомментировал два телефонных разговора с Путиным.

"У нас нет никаких отношений, я видел решение трибунала [по пленным морякам]... Все сроки прошли, мы не можем ждать. Ежедневно мы теряем наших людей на фронте, теряем наших детей. Родители этих детей, они же не просто так пикетировали, мы сидели, говорили, что нам никто не вернет наших детей. Говорили, позвоните, пожалуйста, Путину. Для всех это вопрос политический, для меня – человеческий", - сказал Зеленский.

"Он говорил информацию, которой он владеет, я говорил, что знаю я. И это была разная информация о том, что происходит на Донбассе. У нас был предметный разговор, потому что мы решили, в какой срок и каким образом мы должны вернуть наших ребят", - рассказал президент.

Владимир Зеленский скриншот

По его словам, второй разговор с Путиным длился около получаса. Они говорили о возвращении пленных и войне на Донбассе.

"Я понимаю, что решать все вопросы - Крым, Донбасс - это очень сложно. Поэтому я понимаю, что надо делать шагами..." - отметил он.

"Третий раз это будет наша личная встреча в Нормандском формате. Он мне сказал, что раньше были такие отношения, что он не хотел этих встреч. Но я считаю, что только глядя глаза в глаза в присутствии нормандских лидеров можно что-то решить и подписать", - добавил Зеленский.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает идею проведения саммита в "нормандском формате" в ближайшее время, однако настаивает на важности получения результатов от такой встречи.

Также стало известно, что Путин хочет пригласить Зеленского в Москву.

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