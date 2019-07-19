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Толкнул Полторака: Зеленский снова публично оскандалился. Видео

116.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул на публике министра обороны Степана Полторака. Скандальный инцидент произошел на территории Министерства обороны.

Там как раз проходила презентация мобильных жилищных модулей для бойцов ВСУ. Ролик с выходкой Зеленского показал телеканал "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, как Зеленский ведет беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и еще одним мужчиной. В какой-то момент он резко разворачивается и отталкивает от себя Полторака, который приблизился к нему.

Зеленский оттолкнул Полторака

Зеленский оттолкнул Полторака

Скриншот видео

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Впрочем, позднее на видео он, улыбаясь, заслушивал доклад министра обороны и фамильярно хлопал его по плечу. Полторак при этом тоже не выглядел обиженным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, обозвав его "чертом" и "разбойником".

Также у президента произошла перепалка с и. о. главы Николаевской ОГА Вячеславом Бонем во время визита главы государства в Николаев 17 июня.

Напомним, ранее Зеленский публично сорвался на украинце в социальной сети Facebook после того, как тот сделал ему замечание.

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Персоны
Степан Полторак Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Министерство обороны Украины
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васильевич василий
васильевич василий
Хотел ЗЕ ему по яйцам . Промазал
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Krot Andrej
Krot Andrej
Полторак подтвердил что его штовхнув Президент?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Так и надо холуёв воспитывать.
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