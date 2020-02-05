Важную вещь скажу:

Все считают причиной бесконечных проблем Украины коррупцию.

Но это может быть не так.

Вернее, не совсем так.

Есть более страшная проблема- это абсолютная некомпетентность на всех уровнях государственного управления.

Деградация Государственного Аппарата.

Получается, что если чиновник системный, значит вор.

Не вор, значит несистемный и не может принимать решения и контролировать их выполнение.

То, что наблюдаю сейчас- страшнее коррупции.

Это называется не украсть, не посторожить.

Засилье лузеров.

Не думал, что напишу это.

Но вывод из всего, что вижу вокруг именно такой.

Да, вверху коррупция закончилась.

Это подтверждают все.

Но средний и нижний уровень угрожающе некомпетентен.

И вопрос не в том, кто этим руководит.

Вопрос в людях, которые всё это бесконечно терпят за пачку гречневой каши!

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