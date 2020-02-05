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7 февраля • обновлено в 08:11
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Евгений Черняк
Евгений Черняк
Бизнесмен Все статьи автора

То, что происходит в Украине – страшнее коррупции

39т

Важную вещь скажу:

Все считают причиной бесконечных проблем Украины коррупцию.

Но это может быть не так.

Вернее, не совсем так.

Есть более страшная проблема- это абсолютная некомпетентность на всех уровнях государственного управления.

Деградация Государственного Аппарата.

Получается, что если чиновник системный, значит вор.

Не вор, значит несистемный и не может принимать решения и контролировать их выполнение.

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То, что наблюдаю сейчас- страшнее коррупции.

Это называется не украсть, не посторожить.

Засилье лузеров.

Не думал, что напишу это.

Но вывод из всего, что вижу вокруг именно такой.

Да, вверху коррупция закончилась.

Это подтверждают все.

Но средний и нижний уровень угрожающе некомпетентен.

И вопрос не в том, кто этим руководит.

Вопрос в людях, которые всё это бесконечно терпят за пачку гречневой каши!

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Автор
Евгений Черняк Евгений Черняк
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Евгения Черняка
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Lushnik Dmytro
Lushnik Dmytro
Мошиах придет, кладбище приберет.
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0
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Три зарубежные поездки — в Давос, Иерусалим и Варшаву — в одночасье сделали президента Украины нерукопожатным и для России, и для Европы, и для Израиля. Завиральные и недружественные по отношению к России высказывания Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, нагло заявленная готовность Украины занять место Великобритании после ее выхода из ЕС, высказанные перед почти пустым залом, заставили многих обозревателей подумать, что кто-то сознательно делает из украинского президента идиота в глазах мировой общественности.
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
З чиєї подачі ці лузери обсіли щабелі влади - знов з мошковської. Ми не терпіли, ми важко боремось проти окупанта віками. І вистояли знов.І переможемо, бо й сучасний світ за нас. Слава Україні і її захисникам!
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Казначеєва Людмила, Що? Знову #весьмірсвамі? А хто у вас від кого захищає? Росія знову напала або тільки збирається?
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2
1

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