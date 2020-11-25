Заседание ТКГ было жестким, Кравчука достали, – Гармаш

Заседание Трехсторонней контактной группы 25 ноября было одним из самых "жестких", а российская сторона "достала даже всетерпеливого, дипломатичного" главу украинской делегации Леонида Кравчука.

Об этом в Facebook заявил член делегации Украины в ТКГ, журналист из Донецка Сергей Гармаш. По его словам, Россия и ее "представители ОРДЛО" настаивали на рассмотрении документа, поданного "Л/ДНР", хотя последние даже не являются членами Группы. Их функции – только "согласовывать и консультировать".

"Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры российской делегацией", – написал Гармаш.

По его словам, "нечлены переговоров" (то есть, представители "Л/ДНР") заинтересованы в том, чтоб конфликт на Донбассе не заканчивался.

"Потому что пока он идет, – они "министры" и "полпреды", а кем они будут в случае его окончания – мелкими клерками в России?" – спросил журналист.

Он рассказал, что на заседании ТКГ в среду Кравчук в очередной раз попросил РФ официально представить план действий от российской делегации, либо подать план ОРДЛО от имени делегации России.

В ответ на это представитель президента РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, "что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может".

"Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли "нормандской четверки", в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно", – написал Гармаш.

Он также раскритиковал действия стороны ОБСЕ. По его мнению, они предвзяты и больше "играют роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора".

Журналист привел пример, когда первый президент Украины поднимал руку, чтобы высказаться, а его "не замечали" и передавали слово представителям ОРДЛО от России. В то же время Грызлов, когда хочет что-то сказать, просто включает микрофон и говорит.

"Нас, представителей ОРДЛО от Украины, ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска", – отметил Гармаш.

Он подытожил, что даже на субъективном уровне заметно: наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 25 ноября предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.