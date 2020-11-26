Заседание ТКГ было жестким, Кравчука достали, – Гармаш
Журналист раскритиковал поведение ОБСЕ во время заседаний
Он также подчеркнул, что Россия пытается уйти от ответственности за происходящее на Донбассе
Заседание Трехсторонней контактной группы 25 ноября было одним из самых "жестких", а российская сторона "достала даже всетерпеливого, дипломатичного" главу украинской делегации Леонида Кравчука.
Об этом в Facebook заявил член делегации Украины в ТКГ, журналист из Донецка Сергей Гармаш. По его словам, Россия и ее "представители ОРДЛО" настаивали на рассмотрении документа, поданного "Л/ДНР", хотя последние даже не являются членами Группы. Их функции – только "согласовывать и консультировать".
"Тем более, что я тоже представитель ОРДЛО, но я не хочу иметь ничего общего с тем, что делают и творят представители ОРДЛО, приглашенные на переговоры российской делегацией", – написал Гармаш.
По его словам, "нечлены переговоров" (то есть, представители "Л/ДНР") заинтересованы в том, чтоб конфликт на Донбассе не заканчивался.
"Потому что пока он идет, – они "министры" и "полпреды", а кем они будут в случае его окончания – мелкими клерками в России?" – спросил журналист.
Он рассказал, что на заседании ТКГ в среду Кравчук в очередной раз попросил РФ официально представить план действий от российской делегации, либо подать план ОРДЛО от имени делегации России.
В ответ на это представитель президента РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов заявил, "что если бы такой план и появился, то это было бы вмешательством России во внутренние дела Украины, на что Россия, конечно же, пойти не может".
"Раз у Москвы нет желания брать на себя ответственность за достигнутые договоренности, раз она продолжает играть в посредника, а не участника переговоров, то, очевидно, что все эти "дорожные карты ОРДЛО" рассчитаны не на мирное урегулирование, а просто на субъективизацию своих марионеток и понижение роли "нормандской четверки", в которой Россия оказалась одна против троих. Сегодня на ТКГ это было особенно явно", – написал Гармаш.
Он также раскритиковал действия стороны ОБСЕ. По его мнению, они предвзяты и больше "играют роль инструмента Кремля, а не посредника и модератора".
Журналист привел пример, когда первый президент Украины поднимал руку, чтобы высказаться, а его "не замечали" и передавали слово представителям ОРДЛО от России. В то же время Грызлов, когда хочет что-то сказать, просто включает микрофон и говорит.
"Нас, представителей ОРДЛО от Украины, ОБСЕ вообще старается не видеть, хотя наш статус ничем не ниже приглашенных российской делегацией нечленов из оккупированных РФ Донецка и Луганска", – отметил Гармаш.
Он подытожил, что даже на субъективном уровне заметно: наглость Москвы и предвзятость ОБСЕ меняют настроения в делегации.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 25 ноября предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца 2020 года.