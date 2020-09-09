ТКГ по Донбассу срочно собралась на заседание из-за обострения – СМИ

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины срочно собралась на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе.

На встрече обсуждают последние события на востоке, в частности, нарушение оккупантами режима тишины. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

По словам последнего, внеочередное заседание инициировал представитель ОБСЕ по инициативе украинской делегации в ТКГ. Переговоры проходят в формате видеоконференции.

Среди прочего, на них обсуждают угрозы оккупантов атаковать позиции ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой Донецкой области. Напомним, что они утверждают, якобы украинская армия "обустраивает новые траншеи" вопреки условиям перемирия, установленного с 27 июля.

При этом 9 сентября подконтрольные России террористы "ДНР" отменили свое "наступление на ВСУ", обещанное на этот день, и потребовали созвать экстренное заседание Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопроса по поводу поселка Шумы.

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