ТКГ по Донбассу из Беларуси могут перенести в Европу: Кравчук назвал страну-кандидата

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу из-за протестов в Минске могут перенести в нейтральное государство, например Швеции.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Он отметил, Беларусь просто выступала как площадка для переговоров.

"Беларусь участия в трехсторонней группе не берет. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно", – сообщил он.

Комментируя протесты в Беларуси, Кравчук ответил, что как должностное лицо не имеет права давать оценку этим событиям.

"Если потребуется помощь, то она будет через обращение, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна принять любого президента, любой совет, созданный в другом государстве. Украина в этом участие не принимала и уважает любой выбор, уважает народ", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.