ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе: Кулеба раскрыл детали

Министры иностранных дел Нормандской четверки (Украины, Германии, Франции и России) договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определить дату, с которой оно будет введено.

"Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", – сказал Кулеба.

Кроме того, министры также уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами.

"Безусловно, мы далеко от реализации обмена по формуле всех на всех.. Здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", – отметил министр.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее рассчитывал провести переговоры с Владимиром Путиным в "нормандском формате" в конце апреля.

9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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