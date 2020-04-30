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30 апреля • обновлено в 18:18
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ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе: Кулеба раскрыл детали

1.5т
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Министры иностранных дел Нормандской четверки (Украины, Германии, Франции и России) договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, Трехсторонняя контактная группа в кратчайшие сроки обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определить дату, с которой оно будет введено.

"Мы достигли договоренности о том, что Трехстороння контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали провозглашения всеобъемлющего прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", – сказал Кулеба.

ТКГ определит дату прекращения огня на Донбассе: Кулеба раскрыл детали

Кроме того, министры также уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами.

"Безусловно, мы далеко от реализации обмена по формуле всех на всех.. Здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", – отметил министр.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский ранее рассчитывал провести переговоры с Владимиром Путиным в "нормандском формате" в конце апреля.

9 декабря 2019 года лидеры Украины, России, Франции и Германии провели саммит в "нормандском формате" в Париже, по результатам которого было принято коммюнике касательно военного конфликта на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
обоз, почему мой пост удалил?
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Qurd Boz
Qurd Boz
Это что, из серии "Сказки Арины Михйловны" ?
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