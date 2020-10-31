Включение Фокина и Кравчука в ТКГ назвали "лучшей технологией за 29 лет"

Участие в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука и Витольда Фокина – "удачный ход" Украины.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал военный обозреватель и новоназначенный спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович. Как сказал он, в переговорах "нашли очень хороший ход – выставить Фокина и Кравчука".

Кроме того, комментируя роль главы украинской делегации в ТКГ Кравчука и его бывшего заместителя Фокина, Арестович сказал: "Это наша лучшая технология за 29 лет независимости".

При этом в ответ на реплику журналиста издания о том, что в поведении Фокина "все увидели огромную измену", Арестович обвинил украинцев в неумении думать.

"Все не умеют и не хотят думать, а хотят много предательства. Россияне очень по-хамски ведут себя в Минске. С ними невозможно ни о чем говорить, и они прямо и откровенно хамят.

Что надо было сделать? Что делать [Алексею] Резникову? Вице-премьер – это человек очень уравновешенный, толерантный, умный и так далее. Зачем ему выслушивать от Бориса Грызлова все эти вещи постоянно?" – спросил Арестович.

Он сказал, что в итоге в переговорный процесс "запустили" Кравчука и Фокина – "двух важных джентльменов, которые не начинают россиянам рассказывать, как старые товарищи, анекдоты времен Щербицкого и Ельцина". "Им есть о чем поговорить", – пояснил представитель украинской делегации в ТКГ.

Он назвал Фокина очень откровенным человеком, который "говорил, что думал". Кравчук же, как подчеркнул Арестович, может быть жестким, когда нужно, и неоднократно ставил на место представителя России Бориса Грызлова.

"А Кравчук – старая хитрая лиса, в хорошем смысле этого слова. Он, как мне рассказывали, когда нужно, очень мягкий. А когда нужно – очень злой. Он много раз ставил Грызлова на место, кричал: "Садись, засохни и слушай меня". Примерно так", – заявил Арестович.

В результате Грызлов, по его словам, "бледнел, краснел и слушал", потому что Кравчук – "все же аксакал, это человек, который развалил СССР".

"И когда все эти Грызловы бегали в девятый класс, он уже решал все эти вопросы", – отметил Арестович.

Напомним, Алексей Арестович также назвал две главные проблемы президента Владимира Зеленского.

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