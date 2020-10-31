Включение Фокина и Кравчука в ТКГ назвали "лучшей технологией за 29 лет"
Участие в переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука и Витольда Фокина – "удачный ход" Украины.
Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал военный обозреватель и новоназначенный спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович. Как сказал он, в переговорах "нашли очень хороший ход – выставить Фокина и Кравчука".
Кроме того, комментируя роль главы украинской делегации в ТКГ Кравчука и его бывшего заместителя Фокина, Арестович сказал: "Это наша лучшая технология за 29 лет независимости".
При этом в ответ на реплику журналиста издания о том, что в поведении Фокина "все увидели огромную измену", Арестович обвинил украинцев в неумении думать.
"Все не умеют и не хотят думать, а хотят много предательства. Россияне очень по-хамски ведут себя в Минске. С ними невозможно ни о чем говорить, и они прямо и откровенно хамят.
Что надо было сделать? Что делать [Алексею] Резникову? Вице-премьер – это человек очень уравновешенный, толерантный, умный и так далее. Зачем ему выслушивать от Бориса Грызлова все эти вещи постоянно?" – спросил Арестович.
Он сказал, что в итоге в переговорный процесс "запустили" Кравчука и Фокина – "двух важных джентльменов, которые не начинают россиянам рассказывать, как старые товарищи, анекдоты времен Щербицкого и Ельцина". "Им есть о чем поговорить", – пояснил представитель украинской делегации в ТКГ.
Он назвал Фокина очень откровенным человеком, который "говорил, что думал". Кравчук же, как подчеркнул Арестович, может быть жестким, когда нужно, и неоднократно ставил на место представителя России Бориса Грызлова.
"А Кравчук – старая хитрая лиса, в хорошем смысле этого слова. Он, как мне рассказывали, когда нужно, очень мягкий. А когда нужно – очень злой. Он много раз ставил Грызлова на место, кричал: "Садись, засохни и слушай меня". Примерно так", – заявил Арестович.
В результате Грызлов, по его словам, "бледнел, краснел и слушал", потому что Кравчук – "все же аксакал, это человек, который развалил СССР".
"И когда все эти Грызловы бегали в девятый класс, он уже решал все эти вопросы", – отметил Арестович.
Напомним, Алексей Арестович также назвал две главные проблемы президента Владимира Зеленского.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Витольд Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. В частности, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме того, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Позже Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием освободить Фокина.
30 сентября президент Владимир Зеленский решил устранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.