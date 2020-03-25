"Смерть креативной индустрии!" Ткаченко выступил против сокращения финансирования Минкульта

Решение Министерства финансов по уменьшению финансирования всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны и потере тысяч рабочих мест.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook народный депутат партии "Слуга народа", председатель комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко. Он сообщил, что финансирование хотят лишить:

Госкино – 750 млн. грн.

Украинский культурный фонд – 500 млн. грн.

Институт книги – 150 млн. грн.

Туризм – 240 млн. грн.

Кроме того, расходы на программу "сшивания страны", реставрационные работы по защите историко культурного наследия, программ информполитики – на сумму более 500 млн. грн.

Он имени комитета Ткаченко сообщил, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимости привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, действительно необходимо пересматривать бюджет. Однако, любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетов и с привлечением представителей министерства.

"Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций. Мы готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы нашего государства", – отметил нардеп.

Он добавил, что уменьшение этих расходов означает смерть для всей креативной индустрии. Сотни тысяч людей останутся без работы. Усилия, потраченные для роста и развития культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, сойдут на нет.

По его словам, речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы "сшивания страны", деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко культурного наследия, программ информполитики и тому подобное.

"Хочу напомнить, что в период кризиса, единственное, что объединяет всю нацию – это культура. И перед принятием таких решений, Минфин обязан был проконсультироваться с депутатами и профильным министерством.

Мы готовы работать 24/7, чтобы найти выход и сохранить украинскую культуру. Мы готовы оперативно подключиться к работе. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Без сильной культуры нет сильной экономики. В период кризиса культура дает надежду на будущее", – отметил Ткаченко.

Вместе с тем, Украинский культурный фонд обратился к правительству и президенту Владимира Зеленского с просьбой сохранить рабочие места и надлежащее безопасностное состояние институтов.

"Считаем необходимым перенаправить расходы развития, предусмотренные на культуру или другие цели в пределах бюджетов главных распорядителей, управляющих институтами культуры, на текущую институциональную поддержку. Необходимо сохранить рабочие места и надлежащее безопасностное состояние институтов.

Для этого очень важно отказаться от потенциального сокращения расходов на оплату труда. Принципиально важно воспользоваться всеми возможностями, который имеет Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, на решение проблем, которые возникают с нынешним кризисом. Это очень важные институты, от которых сейчас ждут поддержки как никогда раньше", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ткаченко запустил депутатский флешмоб для помощи украинским врачам, которые борются с эпидемией коронавируса.

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