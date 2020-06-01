Ткаченко сообщил о первых шагах на посту министра культуры

Бывший гендиректор "1+1 медиа", глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, кандидатуру которого согласовали на должность министра культуры Украины на заседании фракции "Слуга народа" 1 июня, сообщил о первых шагах на новом посту.

Как стало известно OBOZREVATEL, он надеется "сдвинуть дело о помощи и культуре, и креативным индустриям более эффективными темпами", в частности, что касается выделения бюджета для этой сферы. При этом Ткаченко отметил, что ожидает поддержки коллег из парламента.

"У нас было очень эффективное сотрудничество как с бывшим министром Владимиром Бороднянським, так и нинешним исполняющим обязанности – госпожой Фоменко. Фактически, два последних месяца работали ежедневно", – подчеркнул он.

Александр Ткаченко Униан

При этом Ткаченко отметил желаемые изменения в законодательном поле, которые должны поспособствовать развитию культуры.

"Прежде всего нам нужно принять те законы, которые сейчас будут в первом чтении и 3377 по поддержке культуры и креативных индустрий – во втором. И, главное, выделение средств – нам нужны ресурсы для того, чтобы поддержать индустрию и культуру, которая сейчас находится в очень тревожном состоянии, учитывая кризис, вызванный коронавирусом", – отметил глава комитета.

Что касается жизни столицы, Ткаченко заверил, что этот вопрос, безусловно, будет находиться в его "фокусе", поскольку он киевлянин и город ему не безразличен.

"Планируется отдельная встреча по Киеву – представителей фракции и мажоритарщиков, и этот вопрос будет обсужден", – подчеркнул он.

При этом глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики сообщил, что своим преемником на посту хотел бы видеть Никиту Потураева, и поддерживает его кандидатуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 1 июня, "Слуги народа" провели кадровые перестановки в парламенте, в результате чего сделали ряд новых назначений. В частности, будет заменен вице-премьер с евронтеграции, определенные кандидатуры министра культуры, министра экологии и судьи Конституционного суда.