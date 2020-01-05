Бюджет вырос в 3 раза: Ткаченко разоблачил махинацию Микитася с Шулявским мостом

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко раскрыл правду о том, во сколько киевлянам обошелся ремонт Шулявского моста, который открыли в канун Нового года.

Новый влог политика появился на его YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ткаченко рассказал, что вместо обещанных 600 млн грн на мост потратили в три раза больше – 1,7 млрд грн. При этом запланированная развязка построена так и не была.

Ткаченко разоблачил махинацию Микитася с Шулявским мостом Скриншот из видео

Нардеп показал потери столицы на простом примере: жители столицы могли получить за эти деньги 22 новых детских сада (стоимостью 50 млн грн) или же 7 школ (за 150 млн грн каждая).

Он отметил также показательный момент: вырос не только бюджет ремонта, но и сроки его сдачи – спустя 3 года после обвала мост все же открыли, но в недостроенном виде – недостатки опор можно увидеть невооруженным глазом.

"Такой же мост в Китае стоил бы 400 млн грн и построили бы его за 43 часа!" – возмутился нардеп.

Ткаченко предупредил и о новых расходах – после выкупа одного из цехов завода "Большевик" стоимость моста вырастет до 3 млрд грн. Деньги должны потратить на новый подъезд к мосту.

Ответ на вопрос, почему так дорого, нашли журналисты. Выяснилось, что к торгам на аукционе допустили только две компании с фиктивными документами, которые тесно связаны со скандальным киевским застройщиком Максимом Микитасем.

Скриншот из видео

Следовательно, одна из них одержала победу в тендере и даже получила 100% предоплаты, однако в скандал уже вмешалось Национальное антикоррупционное бюро, открыв соответствующее уголовное производство.

Напомним, ранее части моста, которые бесследно исчезли после начала его реконструкции, нашлись на стройке компании "Укрбуд", президентом которой до недавнего времени был Микитась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко показал, какие изменения необходимы Киеву и для чего нужен новый закон о местном самоуправлении в столице.

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