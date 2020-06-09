Ткаченко рассказал о первой встрече с Зеленским на посту министра

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что уже встречался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить вопросы, которые экс-нардеп должен решать на новой должности.

Об этом он рассказал в эфире программы "Сніданок з 1+1", сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У президента культура, конечно, по понятным причинам, является одним из приоритетов и мы говорили о том, что роль культуры нужно не только восстановить, но и усилить", – сказал Ткаченко.

Ткаченко и Зеленский

Кроме этого, добавил он, на встрече с главой государства также шла речь о вызовах, которые сегодня стоят перед возглавляемым им ведомством.

"Еще говорили о дальнейших стратегических планах, но это разговор между двумя людьми", – отметил Ткаченко.

Ранее же новоназначенный министр заявил, что хочет сделать "круглый стол рыцарей культуры".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что факт запрета въезда в страну иностранного актера не может служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых он снимался, были запрещены.

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