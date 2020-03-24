Ткаченко призвал нардепов помочь врачам, которые борются с коронавирусом

Народный депутат партии "Слуга народа" Александр Ткаченко запустил депутатский флешмоб для помощи украинским врачам, которые борются с эпидемией коронавируса.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Так, нардеп отметил, что передал в инфекционное отделение Александровской клинической больницы в Киеве респираторы и лабораторные материалы, которых катастрофически не хватало в последнюю неделю.

Ткаченко добавил, что врачам, как никогда, нужна помощь. Их необходимо обеспечить всем необходимым для надлежащего выполнения работы и для защиты жизни и здоровья всех граждан.

Александр Ткаченко / Facebook

"Теперь призываю присоединиться к этому своеобразному депутатскому флешмобу моих коллег по парламенту – руководителя партии" Слуга народа "Александра Корниенко, депутатов нашего комитета по гуманитарной и информполитике – Юрия Павленко (ОПЗЖ) и Николая Княжицкого (ЕС). В вашем округе, в вашем городе – наши врачи-герои нуждаются в вашей помощи", – написал Ткаченко.

Он добавил, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уже передал медицинские маски и респираторы детские инфекционные отделения в столице и заправил машины аппарата ВР для развозки врачей.

"Коллеги-депутаты, вы можете помогать преодолеть коронавирус не только в зале Рады – сегодня вы можете защитить тех, кто ежедневно защищает нас", – отметил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, все главы комитетов Верховной Рады Украины отказались от своих авто, передав их на нужды медицинских служб Киева в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!