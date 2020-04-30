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30 апреля • обновлено в 16:45
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Ткаченко призвал нардепов поддержать законы о бизнесе во время пандемии

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Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко на согласительном совете 30 апреля призвал народных депутатов поддержать законопроекты о помощи бизнеса в сфере креативных индустрий.

Как он рассказал на своей странице в Facebook, в первую очередь, речь идет о поддержке инициативы их расширения для спасения малых и микропредприятий.

"Предложил немедленные шаги, которые облегчат законопроекты к минимизации регулирования налогов и увеличение прямого финансирования", – написал Ткаченко.

Александр Ткаченко

Александр Ткаченко

LIGA.net

В частности, по словам народного депутата, речь идет о:

  • гранты должны быть введены не только для креативных индустрий, но и для малых и микропредприятий.

  • Выделение 3% кредитов через государственные банки при двух условиях: средства будут направлены в оборот бизнеса и будут сохранены 60% рабочих мест.

  • Введение новых форм налогообложения, которые будут более приемлемыми как сейчас, так и в будущем.

  • Нормы должны действовать в этом году и в течение следующего.

Как уточнил Ткаченко, ряд нововведений в целом облегчит работу креативных индустрий и малого и микробизнеса. Часть из них будет направлена на краткосрочный эффект непосредственной прямой помощи на время кризиса, другая – облегчит работу креативных индустрий и ММБ на полтора года на постоянной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики первым зарегистрировал пакет законов для помощи бизнесу в сфере креативных индустрий в период пандемии коронавируса.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина
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