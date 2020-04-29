Ткаченко поддержал бизнес во время пандемии: зарегистрировано пакет законов

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики первым зарегистрировал пакет законов для помощи бизнесу в сфере креативных индустрий в период пандемии коронавируса.

Глава комитета Александр Ткаченко на своей странице в Facebook сообщил, что выступил инициатором расширить их к разработке антикризисной программы для всего малого и среднего бизнеса. В частности, на заседании экономического совета при Кабинете Министров Ткаченко предложил свой план действий по срочной и среднесрочной помощи.

"Встреча проходила с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министра экономики Игоря Петрашко с советниками и совместно с привлеченными отечественными и зарубежными экспертами. Также присутствовали председатели комитетов. Экономического – Дмитрий Наталуха, бюджетного – Юрий Аристов", – написал он.

Александр Ткаченко LIGA.net

"Инициативу поддержали, и назвали лидером в координации дальнейшей совместной работы Рады и Кабмина на поддержку малого и среднего бизнеса. Наш следующий шаг – в кратчайшие сроки подать в Верховную Раду совместную программу помощи предпринимателям и воплотить ее через решение Кабинета Министров и других государственных учреждений и надеюсь при содействии Нацбанка", – написал нардеп.

Он пообещал, что лично будет отвечать за координацию результатов совместной рабочей группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ткаченко запустил депутатский флешмоб для помощи украинским врачам, которые борются с эпидемией коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!