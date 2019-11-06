"Хорошие люди в "Л/ДНР": "слуга народа" оправдался за "подыгрывание" террористам

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и советник секретаря СНБО Максим Ткаченко оправдался за заявление о "хороших людях" в "Л/ДНР", которые могут попасть в команду новой власти.

В официальном комментарии, размещенном на странице в Fаcebook, политик заверил, что СМИ неправильно истолковали его слова.

"Хочу прокомментировать свой месседж "Донбасс.Реалиям". На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, рано или поздно, пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций. Наши земляки, граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части, так и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор", – написал он.

Ткаченко оправдался за заявление о террористах "Л/ДНР" Деловая столица

По результатам этого выбора, по словам Ткаченко, в новых украинских Луганской и Донецкой местных властях могут появится нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории как заложники ситуации.

"Прошу не делить страну, а сшивать ее – ведь это наш с Вами шанс освободить территорию Украины от агрессора. Зрады не будет! Слава Украине!" – резюмировал он.

Поддержала нардепа и "Слуга народа", опубликовав его заявление и встав на защиту парламентария.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 ноября Ткаченко заявил журналистам, что "на той стороне есть профессиональные, честные и порядочные люди".

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