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24 декабря • обновлено в 17:56
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"Через 5 лет будем лучше Варшавы!" Ткаченко анонсировал революционные изменения в Киеве. Видео

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко показал видеоблог, в котором объяснил, зачем Киеву новый закон о местном самоуправлении.

Ролик о будущих изменениях в столице появился на YouTube-канале парламентария (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ткаченко акцентировал внимание на том, что Киев погряз в коррупции. "Все продается и покупается. Высотки, дороги, которых нет, и отсутствующая горячая вода. МАФы, наливайки, мусор..." – объяснил он. Ткаченко показал также недостроенный Подольско-Воскресенский мост, который стоит уже 26 лет.

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Ткаченко анонсировал революционные изменения в Киеве

Ткаченко анонсировал революционные изменения в Киеве

Скриншот из видео

По словам нардепа, закон о местном самоуправлении в Киеве, который может решить все эти проблемы, прошел сложный путь. Он пополнился многими поправками, которые инициировали сами жители столицы, и теперь может вывести город на новый уровень.

Ткаченко также наглядно рассказал про главные пункты закона:

  • Возвращение районных советов. "На местах намного лучше видно, что происходит", – добавил он.

  • Жесткий архитектурный конкурс. Ткаченко анонсировал запрет на беспрепятственную застройку исторического центра города.

  • Современный центр социальных услуг в каждом районе.

  • Мониторинг, воздуха, воды и мостов.

"По новому закону контролировать город будут сами киевляне через публичные обсуждения и общественные слушания. Хотя старые политики и хотят управлять по-старому. Но мы преодолеем и это сопротивление. Киев через 5 лет может быть лучше Варшавы!" – пообещал Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что в Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Новый Киев".

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вам еще в 2014-м обещали через год как в ЕС ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А через 20 экономика будет почти как при Януковиче)
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