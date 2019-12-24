"Через 5 лет будем лучше Варшавы!" Ткаченко анонсировал революционные изменения в Киеве. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко показал видеоблог, в котором объяснил, зачем Киеву новый закон о местном самоуправлении.

Ролик о будущих изменениях в столице появился на YouTube-канале парламентария (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ткаченко акцентировал внимание на том, что Киев погряз в коррупции. "Все продается и покупается. Высотки, дороги, которых нет, и отсутствующая горячая вода. МАФы, наливайки, мусор..." – объяснил он. Ткаченко показал также недостроенный Подольско-Воскресенский мост, который стоит уже 26 лет.

Ткаченко анонсировал революционные изменения в Киеве Скриншот из видео

По словам нардепа, закон о местном самоуправлении в Киеве, который может решить все эти проблемы, прошел сложный путь. Он пополнился многими поправками, которые инициировали сами жители столицы, и теперь может вывести город на новый уровень.

Ткаченко также наглядно рассказал про главные пункты закона:

Возвращение районных советов. "На местах намного лучше видно, что происходит", – добавил он.

Жесткий архитектурный конкурс. Ткаченко анонсировал запрет на беспрепятственную застройку исторического центра города.

Современный центр социальных услуг в каждом районе.

Мониторинг, воздуха, воды и мостов.

"По новому закону контролировать город будут сами киевляне через публичные обсуждения и общественные слушания. Хотя старые политики и хотят управлять по-старому. Но мы преодолеем и это сопротивление. Киев через 5 лет может быть лучше Варшавы!" – пообещал Ткаченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ткаченко заявил, что в Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "Новый Киев".

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