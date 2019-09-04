"Титушка з мандатом!" Дерзкий "слуга народа" оскандалился в Раде. Фото

В сети поднялся скандал из-за поведения в Верховной Раде нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука. Во время выступления своей коллеги из "Европейской солидарности" Виктории Сюмар он закрыл ее спиной.

После замечаний новоиспеченный политик еще и показательно поднял большой палец. Об инциденте рассказала на своей странице в Facebook сама народная избранница.

Дмитрук закрыл собой выступающую Сюмар на заседании Рады 3 сентября Скриншот с видео

"Даю возможность коллеге "прославиться". На выступления пока не способны, одно утешение остается – прикрывать "особенно вооруженную и опасную" меня. Такой он, "зеленый парламентаризм", – написала Сюмар.

Пользователи не жалели злостный комментариев: "Титушка с мандатом", "Элементарная политрвань", "Позывной "Гантеля".

Кроме того, в сети нашлось фото якобы Дмитрука, на котором тот изображен с флагом России на одежде. Этот снимок также вызвал волну возмущения у украинцев.

Facebook Виктора Уколова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп уже попадал в неловкую ситуацию. Так, Дмитрук не смог вспомнить имя новоизбранного премьер-министра Украины.

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