Тищенко открестился от ресторана "Велюр" и пришел в Раду с "клоуном"

Виктория Довгань Политика 14:02, 30.04.2020 Обновлено: 14:45, 30.04.2020

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что скандал с рестораном "Велюр" будет регулироваться по закону, однако ему лично не за что нести наказание.

Об этом парламентарий сказал в комментарии корреспонденту. Видео появилось на личной странице Яна Доброносова в Facebook. В частности, Тищенко заверил, что не имеет никакого отношения к заведению, которое было открыто во время карантина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Тищенко
Facebook Яна Доброносова

"Я с 2018 года уже не имею отношения к собственникам", – сказал нардеп. Кроме того, он позировал на камеры, держа в руках странную футболку. На ней был нарисован клоун и надпись "Все под контролем".

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