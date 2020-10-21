Тищенко заявил, что депутаты слабо понимают "изнасилованный войной Донбасс"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что, сидя в Киеве, сложно понять проблемы "изнасилованного войной Донбасса".
В Telegram он написал, что хотел поехать вместе с коллегами, но не смог из-за коронавируса.
"Сегодня больше всего я хотел бы вместе с коллегами поехать на Донбасс, но проклятый коронавирус заставляет оставаться в Киеве. Это очень важная поездка для каждого. Потому как сидя в Киеве, сложно понять проблемы региона, изнасилованного войной. В целом, депутатский корпус в большинстве своем очень слабо понимает, что происходит на линии фронта. У парламентской трибуны все пламенные воины, но останутся ли они такими, когда услышат звук артиллерии?" – отметил нардеп.
Тищенко подчеркнул, что его семья – наполовину донецкая и он знает, что такое война для мирных жителей.
Нардеп добавил, что отправиться на Донбасс в частном порядке после выздоровления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 21 октября более ста депутатов от "Слуги народа" отправились с двухдневной поездкой на Донбасс.
В Константиновке, куда прибыли нардепы, произошла перепалка между ветеранами АТО и Арахамией. Причиной стало его заявление о необходимости сократить численность небоевого состава армии.
Также один из ветеранов пошутил о народных депутатах. Им пожелали вернуться живыми – как обычно говорят о военных, которые едут в ООС.