Тищенко выдал инструкцию, как лечиться от коронавируса

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко сказал, что лечится от коронавируса (COVID-19), принимая магний, цинк, эхинацею и витамин С.

По его словам, он каждый день пьет минимум три литра воды. Об этом политик сообщил в своем Телеграм-канале.

"С первых дней заболевания COVID-19 меня многие спрашивают, что назначили врачи, как лечусь. Так вот, прежде всего необходимо пить магний, цинк, эхинацею, витамин С и минимум 3 литра воды в день! Не буду писать об антибиотиках. Это уже необходимо принимать только по назначению врача. Поменьше физических нагрузок", – написал депутат.

При этом Тищенко призвал не заниматься самолечением, а при первых симптомах болезни обращаться к врачу.

Напомним, 16 октября нардеп Николай Тищенко сказал, что заразился коронавирусом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом болеют по меньшей мере десять человек.