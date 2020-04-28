Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.

Он также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой установить одинаковые правила для работы большого, среднего и малого бизнеса во время карантина. Об этом политик написал в своем Instagram.

"Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов, кафешек, кондитерских, ресторанов. Городским и областным властям – обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил", – заявил нардеп.

Николай Тищенко

В частности, Тищенко отметил, что из-за введения карантинных мер, работает только большой бизнес, а средний и малый "умирает". Также он выразил убеждение, что в этой ситуации должны быть честные правила – "одни и для всех".

"Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности, закрыта?" – возмутился Тищенко.

Постскриптум "слуга народа" поблагодарил Дениса Бигуса за работу (журналистское расследование о деятельности его ресторана "Велюр" в условиях карантина), отметив, что контроль власти необходим.

"Делаем одно общее дело – меняем страну", – подытожил он.

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