Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Он также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой установить одинаковые правила для работы большого, среднего и малого бизнеса во время карантина. Об этом политик написал в своем Instagram.
"Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов, кафешек, кондитерских, ресторанов. Городским и областным властям – обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил", – заявил нардеп.
Николай Тищенко
В частности, Тищенко отметил, что из-за введения карантинных мер, работает только большой бизнес, а средний и малый "умирает". Также он выразил убеждение, что в этой ситуации должны быть честные правила – "одни и для всех".
"Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности, закрыта?" – возмутился Тищенко.
Постскриптум "слуга народа" поблагодарил Дениса Бигуса за работу (журналистское расследование о деятельности его ресторана "Велюр" в условиях карантина), отметив, что контроль власти необходим.
"Делаем одно общее дело – меняем страну", – подытожил он.
Обращаюсь к Премьер министру Денис Шмыгалю . В ВОЗ говорят, что ослаблять карантин рано и коронавирус это надолго. Вместе с тем хорошо понимаю, что нам придется постепенно из него если и не выходить полностью, то ослаблять точно. Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов,кафешек , кондитерских , ресторанов 😉☝️. Городским и областным властям - обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил. Сегодня, к сожалению, работает только большой бизнес. Средний и малый умирает. В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать - это и ФЛП, и даже небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности закрыта? Должны быть честные правила одни и для всех. #за_карантин_без_маразмов P. s Спасибо Денису Бигусу за работу . Контроль власти необходим 🤝Делаем одно общее дело - меняем страну .
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Это вызвало шквал критики в соцсетях. Одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Николай Тищенко опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает, вопреки введенному в Украине карантину, и обвинил журналистов в продажности.
Столичная полиция провела проверку ресторана "Велюр" нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, попавшего в скандал.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.