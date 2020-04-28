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28 апреля • обновлено в 23:18
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Тищенко внезапно пошел на попятную в скандале с "Велюром" и поблагодарил СМИ

15.9т
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.

Он также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой установить одинаковые правила для работы большого, среднего и малого бизнеса во время карантина. Об этом политик написал в своем Instagram.

"Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов, кафешек, кондитерских, ресторанов. Городским и областным властям – обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил", – заявил нардеп.

Николай Тищенко

Николай Тищенко

В частности, Тищенко отметил, что из-за введения карантинных мер, работает только большой бизнес, а средний и малый "умирает". Также он выразил убеждение, что в этой ситуации должны быть честные правила – "одни и для всех".

"Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности, закрыта?" – возмутился Тищенко.

Постскриптум "слуга народа" поблагодарил Дениса Бигуса за работу (журналистское расследование о деятельности его ресторана "Велюр" в условиях карантина), отметив, что контроль власти необходим.

"Делаем одно общее дело – меняем страну", – подытожил он.

Обращаюсь к Премьер министру Денис Шмыгалю . В ВОЗ говорят, что ослаблять карантин рано и коронавирус это надолго. Вместе с тем хорошо понимаю, что нам придется постепенно из него если и не выходить полностью, то ослаблять точно. Нужно уже сейчас разработать четкие правила и разрешить открытие рынков, небольших магазинов,кафешек , кондитерских , ресторанов 😉☝️. Городским и областным властям - обеспечить контроль их работы, согласно установленных норм и правил. Сегодня, к сожалению, работает только большой бизнес. Средний и малый умирает. В городах на рынках торгуют не только фермеры, как принято считать - это и ФЛП, и даже небольшие компании, часто это семейный бизнес. Почему большие маркеты работают, собирая в закрытом помещении сотни людей, а рынки мы даже не планируем открывать? Почему кофе на Оболонской набережной или в Макдональдс с собой можно взять, а маленькая кофейня, соблюдающая все меры безопасности закрыта? Должны быть честные правила одни и для всех. #за_карантин_без_маразмов P. s Спасибо Денису Бигусу за работу . Контроль власти необходим 🤝Делаем одно общее дело - меняем страну .

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Карантин в Украине
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина
Тег
Ресторан "Велюр"
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
хотите раздразнить народ - запустите пустзвона тищенко
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canger ralph
canger ralph
Штраф хотя бы за себя он заплатил?
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
прекрасный образ гнилой души...
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