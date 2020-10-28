Тищенко в штабе 'Слуги' хвастался, что он 'от Ермака': глава ОП прояснил ситуацию

Глава ОПУ Андрей Ермак сказал, что нардеп Николай Тищенко не обращался к нему с просьбами, после того, как прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

В интервью "Бабелю" он рассказал, что решение о том, что Тищенко возглавит предвыборный штаб "слуг" на местных выборах в Киеве, принимали без него. Однако он признал, что знает о конфликте нардепа со столичными мажоритарщиками – якобы Тищенко на встречах говорил, что он "от Ермака".

"Конфликт в Киеве, к сожалению, был заложен еще на старте. Было несколько групп влияния, которые этот конфликт привнесли. Я точно могу сказать, что говорил об этом Николаю и мажоритарщикам: никто не имеет права представляться где-нибудь от моего имени. Если кто-то такое себе позволяет, это, мягко говоря, неправильно", – отметил Ермак.

Также глава ОП сообщил, что нардеп Тищенко в жизни и на экране – два разных человека.

"Я дружу с Колей, который в жизни. Он баллотировался как мажоритарщик в сложном округе Киева и победил Александра Третьякова, справедливо, я считаю, попав в парламент. После этого я сказал ему: смотри, я хочу, чтобы у тебя получилось, буду гордиться тобой, но давай сразу договоримся – никаких просьб. Он даже ко мне не обращался", – сказал он.

Кроме того Ермак назвал опубликованные пленки нардепа Гео Лероса "фейком". Напомним, что ранее Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы Тищенко, "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого и одного из его партнеров.

Отметим, что Николай Тищенко является кумом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Бывший глава ОП Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону говорил о немалом влиянии Тищенко на президента Владимира Зеленского.

По слухам, в 90-х Тищенко был активным участником преступных группировок, благодаря помощи которых сколотил целое состояние.

Судя по ряду расследований, ресторатором Николай Тищенко стал не просто так. Стартовый капитал для своего бизнеса он заработал далеко не честным путем. Так, по информации издания "Открытая Украина", ранее шоумен имел воровскую кличку "Коля Оболонский".

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Гео Лерос заявил, что ГБР нагрянет к нему с обысками из-за новых "пленок Ермака".