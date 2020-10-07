Тищенко учил Комарницкого давать интервью и обсуждал план по Леросу: детали новых пленок

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко якобы учил бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого правильно давать интервью журналистам по обыскам СБУ в его доме.

Это следует из скандальных записей их разговоров, которые опубликовал нардеп Гео Лерос. На аудио голоса, похожие на Тищенко и Комарницкого, обсуждают, как запустить программы против самого Лероса, "слуги" Александра Дубинского и других своих политических опонентов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, разговор "слуги народа" и экс-депутата Киевсовета происходил по громкой связи. Во время него они позвонили корреспонденту издания "Вести" Антону и начали давать ему указания по написанию материала об обысках в доме Комарницкого, связанных с коррупцией вокруг строительства Воскресенского моста.

"Смотрите, слушайте, планы моего дома искали и Воскресенский мост. Планы моего дома, где живет моя жена и четверо моих детей… Врываются вооруженные охранники. Больше 20-ти человек, Антон, больше 20-ти человек в бронежилетах, оцепляют дом, осталось только танки подтянуть…" – описал Тищенко предысторию событий словами Комарницкого.

Из объяснений "слуги" следует, что журналист должен подать все так, чтобы читатели поняли, как изменилось отношение к бизнесу в стране после того, как "президент пообещал любому бизнесмену, который вкладывает в Украину, бизнес-няню".

Тищенко назвал фамилии тех, кто якобы причастен к событиям с обысками у Комарницкого. Скриншот с видео на YouTube-канале Гео Лероса

При этом Комарницкий уточнил товарищу, что он фигурирует в деле как адвокат, ведь он является официальным директором юридической компании.

"Ну это понятно… Теперь: старший сын повел себя как мужчина. В дом не пустил без появления адвоката... Потому что есть инсайдерская информация, что они хотели в дом подкинуть оружие и наркотики", – продолжил Тищенко.

Скриншот с видео на YouTube-канале Гео Лероса

Далее "слуга" начал перечислять, кого из нынешних или уже бывших политиков нужно упомянуть в материале.

"Там конфликт Вавриш, Богдан, Столар, братья Горовые и с той стороны братья Кличко. И еще нужно туда засунуть их группами, это Дубинский и Лерос. Приплести еще и Александра Третьякова, который партнер Александра Ткаченко, миноритарный партнер и собственник игрового бизнеса. Можно все вот это, влезает в одну кучу", – заявил Тищенко.

Кроме этого, нардеп уточнил, что также нужно указать в статье, якобы Комарницкий события во время обысков в его доме прокомментировать не может, поскольку "узнал о них из новостей"

"Та не, ну позиция какая, что, бл*ть, знать не знаю, ну а какая позиция?! Ну я что, буду рассказывать, у кого кто какие "ванты" покупал", – добавил от себя сам экс-депутат Киевского горсовета.

Тищенко придумал, как "правильно" подать в СМИ события, связанные с обысками в доме Комарницкого. Скриншот с видео на YouTube-канале Гео Лероса

Он попросил указать, что обыски СБУ в его доме были осуществлены "по заявлению Гео Лероса". Тот, по словам Комарницкого, также был первым, кто написал о том, что его "охраняла "Альфа".

"У этого го*нюка есть официальный ответ от государственной Службы безопасности. Он же об этом не говорит", – заявил он.

В конце разговора, Тищенко и Комарницкий задумались над тем, как можно "отомстить" Леросу и Дубинскому за то, что информация по их "схемам" вышла на всеобщее обозрение.

Комарницкий заявил, что не будет комментировать обыски в своем доме. Скриншот с видео на YouTube-канале Гео Лероса

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