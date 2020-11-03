Тищенко с ошибками поздравил Усика с победой спустя два дня

Карина Бондаренко Политика 11:56, 3.11.2020 Обновлено: 12:12, 3.11.2020

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился, поздравив украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.

Судя по всему, он забыл, как правильно написать поздравление на украинском языке и допустил ошибку. За суржик пользователи Instagram высмеяли Тищенко в комментариях.

"С перемогою", – написал нардеп в сети.

Скриншот.
Николай Тищенко в Instagram

Кроме того, украинцам непонятно, почему Тищенко поздравил Усика спустя два дня после победы. Бой состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Пользователи заметили, что под публикацией с ошибкой Тищенко удаляет негативные комментарии.

Скриншот
Николай Тищенко в Instagram
Скриншот
Николай Тищенко в Instagram
Скриншот
Николай Тищенко в Instagram

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Политика

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