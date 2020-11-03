Тищенко с ошибками поздравил Усика с победой спустя два дня

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко оконфузился, поздравив украинского боксера Александра Усика с победой над Дереком Чисорой.

Судя по всему, он забыл, как правильно написать поздравление на украинском языке и допустил ошибку. За суржик пользователи Instagram высмеяли Тищенко в комментариях.

"С перемогою", – написал нардеп в сети.

Кроме того, украинцам непонятно, почему Тищенко поздравил Усика спустя два дня после победы. Бой состоялся в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Пользователи заметили, что под публикацией с ошибкой Тищенко удаляет негативные комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: