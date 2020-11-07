Тищенко предложил позвать в Раду батюшку, чтобы изгнать "дух предшественников"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко предложил спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова позвать в парламент священника.

Как сказал он 6 ноября в эфире телеканала "Наш", в Раде сохранилась негативная аура после предшественников.

"Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", – рассказал Тищенко.

Также нардеп прокомментировал ситуацию в зале заседаний, когда председатель фракции СН Давид Арахамия выругался на него.

"Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 ноября Давид Арахамия обматерил Николая Тищенко в Раде из-за того, что тот пропустил важное голосования за госбюджет-2021.