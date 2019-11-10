Тищенко потроллил журналистов после вопросов о "Джокере": видео

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко странно отреагировал на вопросы журналистов о его скандальной переписке с пранкером "Джокером".

На ролике, который опубликовало "Новое время", видно как, нардеп только улыбается на вопросы прессы и машет руками (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Тищенко Скриншот видео

"У нас гляделки, кто кого пересмотрит. Я принципиально не уйду, буду слушать ваши вопросы. Я хочу с журналистами поговорить, пообщаться. Я люблю всех журналистов! Я хочу, чтобы вы знали: журналисты – профессия самая-самая важная для нас в политике", – язвительно сказал он.

"Самая важная позиция всех журналистов – отстаивать мнение народа. Народ требует перемен, друзья. Поэтому мы, команда, политическая партия "Слуга народа" – за изменения в стране. Спасибо", – с ухмылкой обратился он к журналистам и ушел от них.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп от "Слуги народа" Тищенко оскандалился, рассказывая о нашумевшей "формуле Штайнмайера". Решение конфликта на Донбассе Тищенко попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу". С этими предметами он сравнил Украину.

Также в августе Тищенко не смог внятно ответить на вопрос об Иловайской трагедии. Из-за этого он обиделся на журналистку "Радио Свобода" и впредь отказался с нею общаться.

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