Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану и открестился от пленок
Заместитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко попросил Службу безопасности выделить исключенному из фракции Гео Леросу охрану после обнародования им второй серии компрометирующих записей разговоров нардепа с экс-депутатом Киевгорсовета Денисом Комарницким.
Пленки он назвал инструментом влияния на него и попыткой помешать представителям команды Зеленского одержать победу на выборах в столице. Такими комментариями нардеп поделился со "Страной" и PavlovskyNEWS.
"Как и предыдущие пленки, вторая серия является фейком. Это инструмент влияния на меня как на главу Киевской организации партии "Слуга народа". Попытка помешать команде президента победить на местных выборах в Киеве", – заявил Тищенко.
Нардеп выразил убеждение, что Лероса используют, вероятно те, "кто привел его в политику". Поэтому он попросил СБУ дать ему охрану.
"У меня нет ни капли симпатии к этому коррупционеру на муралах. Но, как гуманный человек, я обратился к Главе службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой обеспечить нардепа Лероса государственной охраной, чтоб он чувствовал себя в безопасности", – сообщил Тищенко.
По его мнению, защита Леросу понадобится в случае "возникновения у него очередной гениальной идеи поджечь собственный автомобиль или еще что сделать ради пиара".
Напомним, что в обнародованных скандальных записях голоса, похожие на Тищенко и Комарницкого, среди прочего обсуждают обыски у второго в деле о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста. В целом, пленки представлены в качестве доказательства причастности высшего руководства страны к коррупции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сперва народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что располагает аудиозаписями, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.
1 октября Лерос действительно опубликовал записи разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, в которых фигурирует имя председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Вскоре Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" над Киевом Дениса Комарницкого и одного из его партнеров. В нем фигуранты переговоров обсуждают, как отбелить репутацию Тищенко, и угрозы Леросу.