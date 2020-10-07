Тищенко попросил СБУ выделить Леросу охрану и открестился от пленок

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Политика
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Пленки Лероса

Заместитель фракции "Слуга народа" Николай Тищенко попросил Службу безопасности выделить исключенному из фракции Гео Леросу охрану после обнародования им второй серии компрометирующих записей разговоров нардепа с экс-депутатом Киевгорсовета Денисом Комарницким.

Пленки он назвал инструментом влияния на него и попыткой помешать представителям команды Зеленского одержать победу на выборах в столице. Такими комментариями нардеп поделился со "Страной" и PavlovskyNEWS.

"Как и предыдущие пленки, вторая серия является фейком. Это инструмент влияния на меня как на главу Киевской организации партии "Слуга народа". Попытка помешать команде президента победить на местных выборах в Киеве", – заявил Тищенко.

Нардеп выразил убеждение, что Лероса используют, вероятно те, "кто привел его в политику". Поэтому он попросил СБУ дать ему охрану.

"У меня нет ни капли симпатии к этому коррупционеру на муралах. Но, как гуманный человек, я обратился к Главе службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой обеспечить нардепа Лероса государственной охраной, чтоб он чувствовал себя в безопасности", – сообщил Тищенко.

По его мнению, защита Леросу понадобится в случае "возникновения у него очередной гениальной идеи поджечь собственный автомобиль или еще что сделать ради пиара".

Напомним, что в обнародованных скандальных записях голоса, похожие на Тищенко и Комарницкого, среди прочего обсуждают обыски у второго в деле о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста. В целом, пленки представлены в качестве доказательства причастности высшего руководства страны к коррупции.

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