Тищенко пообещал, что "Велюр" заплатит штраф и назвал условие

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.
Об этом политик написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 мая. Он сказал, что "директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду".
Скандал с рестораном "Велюр"
Коллаж
"И я лично это проконтролирую", – добавил Тищенко. "Слуга" также сказал, что "своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина". Подробностей такой инициативы нардеп пока не сообщил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Тищенко опроверг информацию о том, что "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину. На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном, поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.
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