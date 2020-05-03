Тищенко пообещал, что "Велюр" заплатит штраф и назвал условие

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 мая. Он сказал, что "директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду".

Скандал с рестораном "Велюр" Коллаж

"И я лично это проконтролирую", – добавил Тищенко. "Слуга" также сказал, что "своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина". Подробностей такой инициативы нардеп пока не сообщил.

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