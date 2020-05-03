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3 мая • обновлено в 22:34
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Тищенко пообещал, что "Велюр" заплатит штраф и назвал условие

15.6т
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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что ресторан "Велюр" оплатит штраф, если нарушения в его работе в карантин действительно были зафиксированы.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 мая. Он сказал, что "директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду".

Скандал с рестораном "Велюр"

Скандал с рестораном "Велюр"

Коллаж

"И я лично это проконтролирую", – добавил Тищенко. "Слуга" также сказал, что "своими руками будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина". Подробностей такой инициативы нардеп пока не сообщил.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Карантин в Украине
Персона
Николай Тищенко
Место
Украина Киев
Теги
Партия Слуга народа карантин скандалы Ресторан "Велюр"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Этот из тех тОнцоров, которым яйца не мешают! Как и его руководителю позорного оркестра - главному писюанисту страны - клоуну Зе!
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1
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Мерзкое безмозглое, ещё и условия ставит. Случайная особь на горбу Зеленского пролезшее в Раду.
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3
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Наблюдатель Генрих, там большинство таких,впрочем как и главный клоун.
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