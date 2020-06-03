Тищенко поймали на переписке с Зеленским в Раде: обсуждали предвыборную кампанию. Фото

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.

Фото телефона с перепиской снял корреспондент издания "Буквы". Тищенко, который накануне объявил об участии в праймериз на пост мэра Киева, утверждал свои баннеры у Зеленского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тищенко поймали на переписке с Зеленским в Раде

На фото видно, как нардеп отправляет несколько фото президенту с вопросом – "Так будет ок?".

Затем в общении с некой Светой Ш. Тищенко рассказывает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу.

“По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил, просил не начинать борд-программу”, – написал Тищенко.

Переписка Тищенко и Зеленского bykvu.com

Переписка Тищенко и Зеленского bykvu.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что Николай Тищенко обнародовал свою декларацию за 2019 год. В ней он среди прочего указал несколько квартир, 17 часов, автомобиль, рестораны, а также сумки и драгоценности жены.

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