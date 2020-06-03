Главная Новости
3 июня • обновлено в 09:01
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Тищенко поймали на переписке с Зеленским в Раде: обсуждали предвыборную кампанию. Фото

2.7т
Читать материал на украинском

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады переписывался с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей предвыборной кампании.

Фото телефона с перепиской снял корреспондент издания "Буквы". Тищенко, который накануне объявил об участии в праймериз на пост мэра Киева, утверждал свои баннеры у Зеленского (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тищенко поймали на переписке с Зеленским в Раде

Тищенко поймали на переписке с Зеленским в Раде

На фото видно, как нардеп отправляет несколько фото президенту с вопросом – "Так будет ок?".

Затем в общении с некой Светой Ш. Тищенко рассказывает, что Офис президента просил его не начинать борд-программу.

“По бордам мы же после офиса решили, что без партийных бордов пока. Президент звонил, просил не начинать борд-программу”, – написал Тищенко.

Переписка Тищенко и Зеленского

Переписка Тищенко и Зеленского

bykvu.com

Переписка Тищенко и Зеленского

Переписка Тищенко и Зеленского

bykvu.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что Николай Тищенко обнародовал свою декларацию за 2019 год. В ней он среди прочего указал несколько квартир, 17 часов, автомобиль, рестораны, а также сумки и драгоценности жены.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Николай Тищенко Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
28
9
Смешно
0
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 822.

    Вылечились: 10 439. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги