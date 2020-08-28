Тищенко ответил, что Украине нужно делать с Донбассом и заговорил о "добром соседстве" с Россией

Народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко ответил на вопрос журналистки о том, что нужно делать Украине для возвращения оккупированного Донбасса.

В интервью Рамине Эсхакзай на YouTube-канале "Ходят слухи" нардеп выразил уверенность, что политики, которые без боя отдали украинские территории еще понесут наказание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он не согласился с тем, что Донбасс – это потерянный регион и напомнил, что ситуация на востоке Украины коснулась его семьи.

"Вся моя семья под бомбежками приехала в Киев. Они беженцы, им было очень сложно. Мама плачет по ночам", – рассказал Тищенко.

Нардеп заявил, что ни в коем случае не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса. По его словам, территории нужно возвращать успехами.

"Потому что в Донецке живут украинцы, мы не можем заниматься братоубийственной войной...Это настоящая война, не гражданская, война за нашу независимость. Мы, украинский народ, отстаиваем свои интересы. Это наши территории", – подчеркнул он.

Николай Тищенко ответил на вопрос о Донбассе. Скриншот из видео

Тищенко отметил, что очень важно, чтобы в России это поняли, очнулись и вспомнили, что когда-то мы были братскими народами.

"Чтобы они вспомнили, что если кто-то претендует на право быть старшим братом, то в семье старшие никогда не обижали младших, а наоборот защищали младших", – заявил нардеп.

"Слуга народа" считает, что Украина должна провести демократические выборы на оккупированной территории и забрать свои границы.

"Если этого не произойдет, то этот конфликт будет бесконечным. Он не выгоден никому. Мы должны жить в добром соседстве. Русский народ – наши друзья, но руководители, те люди, которые тянут в бездну, в разрыв, к ним очень много вопросов и претензий", – сказал Тищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Николай Тищенко рассказал, как относится к тому, что его троллит блогер Алексей Дурнев в своем шоу на Youtube. По его мнению, за ним стоят влиятельные люди.

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