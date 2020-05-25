Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко бесплатно проехался в киевской маршрутке, сославшись на якобы наличие льгот.

Об этом рассказал водитель общественного транспорта в комментарии блогеру Василию Крутчаку, которым он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Коля Тищенко настолько хочет стать мэром Киева, что готов даже делать вид, что пользуется общественным транспортом, как обычные люди. А не платит он за проезд не потому, что он плохой, а потому, что он просто не знает, сколько стоит проезд в маршрутке", – с сарказмом написал автор ролика.

Николай Тищенко Скриншот видео

В нем водитель маршрутки рассказал, что Тищенко проехался со своим охранником всего одну остановку, после чего вышел и пересел в свое авто.

"Он проехал одну остановку, я его попросил оплатить проезд, а он говорит, что народные депутаты имеют льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел. Сел в "Мерседес" позади, ехал за мной, припарковался. Он пересел и поехал, я не стал с ним разбираться", – говорит мужчина.

Отметим, что на самом деле нардепы должны оплачивать проезд в транспорте. Позже государство компенсирует им расходы на это.

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