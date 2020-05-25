Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко бесплатно проехался в киевской маршрутке, сославшись на якобы наличие льгот.
Об этом рассказал водитель общественного транспорта в комментарии блогеру Василию Крутчаку, которым он поделился на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Коля Тищенко настолько хочет стать мэром Киева, что готов даже делать вид, что пользуется общественным транспортом, как обычные люди. А не платит он за проезд не потому, что он плохой, а потому, что он просто не знает, сколько стоит проезд в маршрутке", – с сарказмом написал автор ролика.
Николай Тищенко
Скриншот видео
В нем водитель маршрутки рассказал, что Тищенко проехался со своим охранником всего одну остановку, после чего вышел и пересел в свое авто.
"Он проехал одну остановку, я его попросил оплатить проезд, а он говорит, что народные депутаты имеют льготы на проезд в общественном транспорте. И вышел. Сел в "Мерседес" позади, ехал за мной, припарковался. Он пересел и поехал, я не стал с ним разбираться", – говорит мужчина.
Отметим, что на самом деле нардепы должны оплачивать проезд в транспорте. Позже государство компенсирует им расходы на это.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее фотограф, который, в том числе, снимает в Верховной Раде Украины, Ян Доброносов написал, что Тищенко якобы подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Киева.
Напомним, недавно журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого, которое принадлежит Тищенко, приезжают политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работает вопреки введенному в Украине карантину.
На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Спустя некоторое время он и вовсе заявил, что скандал с рестораном "Велюр" будет регулироваться по закону, однако ему лично не за что нести наказание, поскольку он якобы никак не связан с заведением.
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