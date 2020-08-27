Тищенко обвинил владельца "Хортицы" Черняка в бизнесе на горе: сам он тоже торгует водкой
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко сделал скандальное заявление о своем бывшем друге Евгении Черняке. Он обвинил его в зарабатывании на горе, поскольку Черняк является владельцем ликеро-водочного завода "Хортица".
При этом парламентарий признал, что сам также торгует алкоголем в своих ресторанах, в том числе "Велюре", который продолжал работать в разгар жесткого карантина. О взаимоотношениях и конфликте с Черняком Тищенко рассказал в интервью для программы "Ходят слухи" с Раминой Эсхакзай (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Нардеп отметил, что ранее был другом собственника "Хортицы", однако между ними произошел разлад после нашумевшего поста Черняка. В нем он обвинил Тищенко в воровстве яблок и воды в спортклубе в США. Это якобы произошло, когда политик временно проживал в квартире товарища в Майами.
"С тем Женей Черняком я знаком. Этого я не знаю. У нас, как выяснилось, с ним разные ценности. Какой-то период времени мы были друзьями. Это правда. Я вспоминаю его тем, каким я его помню. Мне было с ним комфортно. Мы дружили, ужинали вместе, семьями дружили. Конфликт из-за Жени", – сказал Тищенко.
"Он же богатый, он же великий. Если богатство зарабатывается так, как Женя, я лучше буду нищим на паперти, чем я буду таким богатым, как Женя, продающий водку. Убивающий нацию. Мне такое богатство не нужно. И советы от Евгения Черняка, его мнение о том, как, кому, где мне не нужны. Богатство на горе, на смерти. Вы считаете это богатым человеком? Вы хотите советы вашим детям от людей, которые продают водку? Бизнес на смерти. Больше 60% случаев смертей – под алкогольным опьянением", – возмутился Тищенко.
Сразу после этого он уточнил, что сам не употребляет некачественный алкоголь, а поэтому и не продает в своих ресторанах продукцию завода Черняка. Таким образом, Тищенко признал, что тоже торгует алкоголем, за что пристыдил своего бывшего партнера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого в Киеве, которое принадлежит Тищенко, во время карантина приезжали политики и представители олигархов.
Украинцы бурно отреагировали на громкую новость в сети: одни пользователи назвали это "пиром во время чумы", другие задались вопросом – а как теперь власть будет уговаривать других предпринимателей не работать и нести убытки.
Тищенко, в свою очередь, опроверг информацию о том, что его элитный ресторан "Велюр" работал вопреки введенному в Украине карантину.
На своей странице в Instagram он написал пост, в котором обвинил журналистов "Бигус.Инфо" в продажности.
Позже нардеп внезапно изменил свою позицию относительно скандала с его рестораном "Велюр", поблагодарив журналистов за расследование.
Напомним, диапазон цен на определенные блюда в ресторане Тищенко в 10 раз выше, чем в среднем киевском кафе.
Спустя некоторое время Тищенко и вовсе заявил, что не имеет никакого отношения к заведению, которое было открыто во время карантина.